Более 300 тысяч кузбассовцев уже выбрали объекты для благоустройства в 2027 году. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

До 12 июня включительно жители Кузбасса могут голосовать онлайн за то, какие общественные места в регионе благоустроят в 2027 году. Голосование проводится в рамках программы, которая входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни», стартовавшего по решению президента РФ Владимира Путина при поддержке партии «Единая Россия». Отдать голос за одну из предложенных территорий можно на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru или через волонтеров в общественных местах населенных пунктов.

«Уже более 300 тысяч кузбассовцев сделали свой выбор в голосовании. Именно на основе их мнений из 149 локаций будут отобраны 86 объектов для благоустройства в 2027 году. Активность наших земляков показывает, что программа очень востребована, и что люди ждут позитивных изменений в своих городах и районах. Наша общая задача – сделать так, чтобы каждое новое пространство служило созданию комфортной среды, в которой приятно жить, работать и растить детей», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В частности, сейчас в Кемерове лидирует установка фонарей в парке «Антошка» – за нее уже больше 11 тысяч голосов. На втором месте второй этап ремонта дорожки у школы N 45 (свыше 8,5 тысячи голосов). Третье место занимает тротуар на улице Ю. Двужильного от дома N 7 до Молодежного проспекта – около 8 тысяч голосов.

В Новокузнецке больше 7,5 тысяч человек выбрали аллею на проспекте Авиаторов. Почти по 6,6 тысячи голосов отдали жители за обновление тротуаров на проспектах Кузнецкстроевском и Дружбы.

В Прокопьевске уверенно выигрывает благоустройство входа в «Тырганский парк» – за него проголосовало более 10 тысяч человек.

В Анжеро-Судженске третий этап обновления городского парка поддержали больше пяти тысяч человек. Там планируют починить светильники, заменить поломанные детали и настроить яркость света.

В Березовском более двух тысяч жителей проголосовали за спортивную площадку в поселке шахты «Березовская».

В Гурьевске лидирует проект по созданию игровой спортплощадки на улице Ленина – за него отдали голоса более 3 тысяч горожан. Хотят установить спортивное оборудование, лавочки и заасфальтировать территорию.

В Киселевске за обновление пешеходного тротуара в районе Красный Камень проголосовало больше 3,7 тысячи местных жителей.

В Ленинске-Кузнецком свыше 6,7 тысячи человек поддержали второй этап благоустройства сквера «Мартовского восстания». В планах – отремонтировать пешеходные дорожки, поставить ограждение и фонари, добавить малые архитектурные формы и заняться озеленением.

До конца голосования еще десять дней, и лидеры могут измениться.

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