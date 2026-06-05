В Кузбассе удалили крупную злокачественную опухоль у годовалой девочки

Кузбасские врачи провели сложную операцию по удалению опухоли у годовалого ребенка. Фото: соцсети Андрея Тарасова.

Юной пациентке Кузбасской детской клинической больницы имени профессора Ю. Е. Малаховского успешно удалили крупную злокачественную опухоль. Об этом сообщил министр здравоохранения Андрей Тарасов.

Все началось с того, что девочке, которой было чуть больше года, потребовалась медицинская помощь в связи с инфекционным заболеванием. Врачи назначили ей обследование, во время компьютерной томографии обнаружили новообразование в левой почке.

Сначала медики провели курс неоадъювантной химиотерапии. Это нужно было, чтобы уменьшить размер опухоли. Затем хирурги выполнили сложную операцию, удалив почку и мочеточник. После этого девочке назначили еще один курс химиотерапии. Это необходимо, чтобы уничтожить оставшиеся опухолевые клетки и предотвратить рецидивы.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Она будет планово наблюдаться у профильного специалиста.

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