Суд на 90 суток приостановил эксплуатацию конвейера на шахте в Кузбассе. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Кемеровский районный суд вынес решение по делу об административном правонарушении в отношении АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (шахта «Первомайская»). Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Установлено, что 2 июня 2026 года на шахте были обнаружены нарушения промышленной безопасности. Ленточный конвейер работал после окончания срока безопасной эксплуатации и с отступлением от эксплуатационно-технической документации.

Также во фланговом квершлаге № 72, где установлен ленточный конвейер, автоматические системы взрывоподавления и локализации взрывов в составе заслона № 3 оказались неисправными. Не было выполнено техническое обслуживание оборудования, как это предусмотрено. Специалисты сервисного центра не участвовали в этом процессе.

Установлено, что эти нарушения угрожают жизни и здоровью шахтеров. Суд приостановили эксплуатацию ленточного конвейера на 90 суток.

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