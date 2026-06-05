Пушкинский бал, выставки: в Кузбассе проходят мероприятия ко Дню русского языка

В Кузбассе проходят мероприятия, посвященные Дню русского языка.

С 4 по 6 июня в Кузбассе пройдут мероприятия, посвященные Дню русского языка и 227-летию со дня рождения Александра Пушкина. В образовательных и культурных учреждениях региона организуют интеллектуальные игры, словесные эстафеты, викторины, квесты и лектории.

В Кемерове день рождения великого поэта традиционно отметят 6 июня на площади А. С. Пушкина. Праздник начнется в 13.00, и в программе - стихи и песни от актеров, поэтов, библиотекарей, учителей, школьников и всех кемеровчан. Для детей будет работать площадка «У Лукоморья». Ребята смогут поучаствовать в викторинах, послушать отрывки из сказок, вспомнить героев произведений и даже сочинить стихи.

В Витражном зале Государственной научной библиотеки Кузбасса имени В.Д. Федорова пройдет Пушкинский бал. В мероприятии примут участие студия исторического и постановочного танца «Сюита», проект «СВОи дети» и иностранные студенты Кемеровского государственного медицинского университета.

Государственная библиотека для детей и молодежи запускает программу «Пушкин, Россия и я». В рамках мероприятия пройдет выставка биографических книг и материалов о местах, связанных с Пушкиным. Для гостей организуют игры пушкинской эпохи, викторины по сказкам, интеллектуальный квиз, мастер-класс и литературный квест.

Ранее мы писали, в Новокузнецке появится новое перерабатывающее производство, а еще в Кемерове детей учили правильно кричать и не доверять незнакомцам.