В Кузбассе суд приостановил работу угольного разреза из-за нарушений

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Кемеровский районный суд приостановил ведение горных работ на угольном разрезе компании ООО «Ровер». Об этом сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Во время внеплановой выездной проверки, проведенной на разрезе «Глушинский», были выявлены многочисленные нарушения требований промышленной безопасности. В частности, не была зарегистрирована и отнесена к опасной зоне затопленная горная выработка, представляющая опасность для людей. Кроме того, не велось осушение участка в соответствии с техническим проектом разработки. Также разрез не был укомплектован необходимым штатом работников, а в отношении ряда технических устройств не проведена экспертиза промышленной безопасности.

Суд приостановил горные работы на опасном объекте на три месяца.

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