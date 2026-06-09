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НовостиЧто происходит9 июня 2026 6:41

В Кузбассе суд приостановил работу угольного разреза из-за нарушений

На угольном предприятии выявлены 24 нарушения требований промышленной безопасности
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кемеровский районный суд приостановил ведение горных работ на угольном разрезе компании ООО «Ровер». Об этом сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Во время внеплановой выездной проверки, проведенной на разрезе «Глушинский», были выявлены многочисленные нарушения требований промышленной безопасности. В частности, не была зарегистрирована и отнесена к опасной зоне затопленная горная выработка, представляющая опасность для людей. Кроме того, не велось осушение участка в соответствии с техническим проектом разработки. Также разрез не был укомплектован необходимым штатом работников, а в отношении ряда технических устройств не проведена экспертиза промышленной безопасности.

Суд приостановил горные работы на опасном объекте на три месяца.

Ранее мы писали, что опубликован график работы городского пассажирского транспорта Кемерова в выходные дни.