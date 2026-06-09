В мэрии Кемерова рассказали, как будет ходить общественный транспорт в выходные

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В мэрии Кемерова рассказали, как будет ходить общественный транспорт в предстоящие выходные дни. Напомним, что в связи с празднованием Дня России отдыхать будем три дня – с 12 по 14 июня.

«В Кемерове 12, 13 и 14 июня общественный транспорт будет ходить по воскресному расписанию», - сказано в сообщении администрации.

Ранее мы писали, что основные торжества 12 июня развернутся на Московской площади с 16.00, а также в День России в Кузбассе будет запрещена розничная продажа алкоголя.