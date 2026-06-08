В Кузбассе на день запретят продажу алкоголя

Фото: архив КП. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 12 июня, жители Кузбасса не смогут купить спиртные напитки в магазинах. Это связано с празднованием Дня России.

Согласно областному закону в дни крупных праздников в регионе вводится запрет на розничную продажу алкоголя. Ограничения будут действовать и в ближайшую пятницу, 12 июня, когда отмечается День России. В этот день в магазинах нельзя будет купить любые напитки с градусом, в том числе пиво. Исключение делается для заведений общепита - там алкоголь продавать можно.

В следующий раз «сухой закон» будет введен в Кузбсссе в День молодежи, 27 июня.

Ранее мы писали, что мэрия Кемерова опубликовала программу празднования Дня России и Дня города 2026, а таккже каждый четвертый кузбассовец получает меры социальной поддержки.