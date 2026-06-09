Две жительницы Кузбасса представят регион на конкурсе «Женщины в АПК»

Фото: пресс-служба АПК.

Две жительницы Кузбасса представят регион на всероссийском конкурсе «Женщины в АПК» - это победительницы регионального этапа Ирина Глумова и Ирина Колмакова. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

Многодетная мама из Прокопьевского округа Ирина Глумова была признана лучшей в номинации «Кто, если не я?». Уже более 24 лет женщина работает учителем химии и биологии, руководит агроклассом. В прошлом году придумала проект «Школьный агроинкубатор» и теперь совместно с учениками круглый год выращивают микрозелень, клубнику, рассаду. Часть продукции продают, часть отдают в школьную столовую.

А начальник цеха инкубации «Кузбасского бройлера» Ирина Колмакова победила в номинации «Суперженщина». Она в профессии больше 14 лет, руководит коллективом из 45 человек. Ирина внедрила на предприятии автоматическую вакцинацию суточных цыплят, благодаря чему снизились время обработки партии и нагрузка на сотрудников, а производительность выросла.

«Проект «Женщины в АПК» — это возможность отразить позитивные перемены, которые сейчас идут в аграрной сфере Кузбасса, и еще раз подчеркнуть роль наших замечательных тружениц, которые с каждым днем делают жизнь на селе насыщеннее и благополучнее», - отметил губернатор Илья Середюк.

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