В Кемерове в День города до Московской площади запустят шаттлы

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове в День города, 12 июня, запустят подвозящие маршруты до Московской площади, где будут проходить основные торжества. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Шаттлы начнут курсировать с 16.30 и закончат свою работу в 00.30 после праздничного салюта. Поедут автобусы по трем маршрутам: №300 «Д/п Центральный — СК Кузбасс-Арена», №301 «Сельская больница — СК Кузбасс-Арена» и №302 «Универсам № 1 — СК Кузбасс-Арена».

Также добраться до Московской площади можно будет на автобусах №84, №88 и №90а, работа которых в праздничный день будет продлена до 00:30.

Напомним, что весь городской транспорт 12 июня будет курсировать по воскресному расписанию. Полную программу празднования Дня России и Дня города Кемерова 2026 можно найти на нашем сайте.