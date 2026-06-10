Жителей Кемерова развезут по домам после салюта 12 июня

Фото: архив КП. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Кемерова развезут по домам после праздничного салюта в День города. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

12 июня будет организовано 29 автобусных и 5 троллейбусных маршрута, которые отправятся во все районы города. Общественный транспорт начнет курсировать от дублера Притомского проспекта в 23:15.

Автобусные маршруты:

№ 2 «Московская площадь» — пр. Притомский — ул. Волгоградская — пр. Ленина — ул. Тухачевского — ост. «Школа № 98»;

№ 3 «Московская площадь» — пр. Притомский — ул. Волгоградская — ул. Сибиряков Гвардейцев — ул. Терешковой — ул. Гагарина — ул. Мичурина — пр. Советский;

№ 5 «Московская площадь» — ул. Соборная — ул. Красноармейская — пос. Урицкого;

№ 7 «Московская площадь» — ул. Соборная — пр. Ленина — Детский сад;

№ 8 «Московская площадь» — пр. Притомский — ул. Волгоградская — пр. Ленина — ж.р. Ягуновский;

№ 9 «Московская площадь» — ул. Соборная — пр. Ленина — Сельхозкомплект;

№ 13 «Московская площадь» — ул. Соборная — ул. Сибиряков Гвардейцев — пр. Кузнецкий — «Железнодорожный вокзал»;

№ 17 «Московская площадь» — ул. Соборная — пр. Ленина — пос. Казачий;

№ 19 «Московская площадь» — пр. Притомский — ул. Волгоградская — пр. Ленина — ост. «Азот»;

№ 22 «Московская площадь» — пр. Притомский — ул. Волгоградская — пр. Ленина — д/п «Железнодорожный вокзал»;

№ 27 «Московская площадь» — пр. Притомский — б-р Строителей — пр. Октябрьский — д/п «Комсомольский»;

№ 31 «Московская площадь» — ул. Терешковой — пр. Шахтеров — ост. «11 ГРБ»;

№ 32 «Московская площадь» — пр. Притомский — ул. Волгоградская — пр. Ленина — ул. Тухачевского, ул. Дружбы — ул. Двужильного;

№ 40 «Московская площадь» — ул. Соборная — пр. Ленина — ул. Дзержинского — КГМИ;

№ 47 «Московская площадь» — пр. Притомский — ул. Волгоградская — пр. Ленина — ул. Тухачевского — ул. Свободы;

№ 49 «Московская площадь» — пр. Притомский — б-р Строителей — пр. Ленина — д/п «Комсомольский»;

№ 51 «Московская площадь» — ул. Соборная — ул. Красноармейская — ул. 50 лет Октября — пр. Советский — д/п «21 микрорайон»;

№ 82 «Московская площадь» — пр. Притомский — ул. Волгоградская — пр. Ленина — ул. Терешковой — ул. Сибиряков Гвардейцев — д/п «Комсомольский»;

№ 87 «Московская площадь» — пр. Притомский — ул. Волгоградская — пр. Ленина — ул. Тухачевского, пр. Молодежный, ост. «ул.1-ая Линия»;

№ 99 «Московская площадь» — пр. Притомский — ул. Волгоградская — пр. Ленина — ул. Тухачевского, ул. Двужильного, ул. Дружбы;

№ 104 «Московская площадь» — пр. Притомский — б-р Строителей — п. Металлплощадка;

№ 111 «Московская площадь» — пр. Притомский — б-р Строителей — пр. Октябрьский — д/п «Комсомольский»;

№ 127 «Московская площадь» — ул. Терешковой — пр. Шахтеров — пос. Боровой;

№ 144 «Московская площадь» — пр. Притомский — ул. Волгоградская — п. Металлплощадка;

№ 172э «Московская площадь» — Леснополянское шоссе — ж.р. Лесная Поляна,

№ 197э «Московская площадь» — пр. Шахтеров — ж.р. Кедровка;

№ 182э «Московская площадь» — ул. Терешковой — пр. Шахтеров — ж.р. Промышленновский;

№ 227 «Московская площадь» — ул. Терешковой — «21 микрорайон»,

№ 228 «Московская площадь» — пр. Притомский — ул. Волгоградская — пр. Октябрьский — пр. Советский — д/п «21 микрорайон»;.

Троллейбусные маршруты:

№ 3 «Московская площадь» — пр. Притомский — ул. Волгоградская — пр. Ленина — б-р Строителей — д/п «Комсомольский»;

№ 4 «Московская площадь» — пр. Притомский — ул. Волгоградская — пр. Ленина, б-р Строителей, пр. Химиков, д/п «Комсомольский»;

№ 7 «Московская площадь — пр. Притомский, ул. Волгоградская, пр. Октябрьский, д/п Шалготарьян;

№ 7 «Московская площадь» — пр. Притомский, ул. Волгоградская, пр. Октябрьский, ул. Соборная, ул. Красноармейская, пр. Кузнецкий, пр. Советский;

№ 15 «Московская площадь» — пр. Притомский — ул. Волгоградская — пр. Ленина — ул. Терешковой — пр. Молодежный — ул. Двужильного;

Ранее мы писали, что житель Кузбасса оказался в реанимации после укуса змеи, а также в Кемерове в День города до Московской площади запустят шаттлы.