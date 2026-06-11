В Кемерове ограничат движение на проспекте Ленина из-за ремонта теплосетей

Фото: СГК Кузбасса.

В Кемерове с 13 июня ограничат движение на проспекте Ленина из-за реконструкции тепловой сети. Об этом предупредили в СГК Кузбасса.

Ограничения введут по трем полосам нечетной стороны в районе домов №73, 75, 77. Движение транспорта будет организовано со смещением и использованием разделительной полосы, а также крайней левой полосы встречного движения.

На период ремонта временно перестанет функционировать остановка «Фабричная» по нечетной стороне. Пассажирам общественного транспорта придется выходить на ближайших остановках — «Стоматологическая клиника фирма Улыбка» или «Универмаг».

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