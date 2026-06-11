Фото: сайт КузГТУ.

В КузГТУ избран новый ректор – им стал Владимир Меркурьев, занимавший ранее пост проректора по учебной работе. Об этом сообщает официальный сайт КузГТУ.

За нового руководителя проголосовали 112 делегатов из 139 присутствующих. Вторым кандидатом на пост ректора была заведующая кафедрой физики горного института Татьяна Ким.

Владимир Меркурьев окончил КузГТУ в 2008 году по специальности «Государственное и муниципальное управление». Работал заместителем главы администрации Ягуновской сельской территории, заместителем главы в администрации Кемеровского района. Работу в КузГТУ начал в 2014 году. Кандидат технических наук, доцент.

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