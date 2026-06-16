В Кемерове отремонтируют общежитие медуниверситета

Фото: пресс-служба АПК.

В Кемерове стартовал капитальный ремонт общежития Кемеровского государственного медицинского университета. Об этом сообщил губернатор Илья Середюк.

В здании обновят комнаты, коридоры и холлы, заменят инженерные сети, крышу и другие элементы инфраструктуры. Общая сумма работ составит более 78 миллионов рублей.

Деньги удалось привлечь из федерального бюджета благодаря участию в нацпроекте «Молодежь и дети», который реализуется по решению президента ПФ и при поддержке партии «Единая Россия».

«Кузбасс – традиционно студенческий регион с развитой системой качественных учреждений высшего и среднего профессионального образования. Но в конкуренции за студентов важны не только уровень обучения и воспитательной работы, но и комфортные условия для жизни, творчества, занятия спортом. Мы активно поддерживаем программы по строительству и ремонту учебных корпусов, спортивных комплексов, и особенно общежитий. Убежден – такие перемены создают комфортную среду, которая мотивирует молодежь оставаться в родном регионе жить, работать, обзаводиться семьями у нас», — подчеркнул губернатор.

Ранее мы писали, что в Кемерове с 20 июня начнется реконструкция трамвайного маршрута №10. Что изменится для горожан.