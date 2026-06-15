Фото: пресс-служба АПК.

В центре Кемерова введут ограничения для водителей и пассажиров из-за реконструкции инфраструктуры трамвайного маршрута №10. Рассказываем, как изменится организации дорожного движения и маршрутов общественного транспорта.

Трамвайный маршрут №10 - самый протяженный в городе: он связывает шахту «Северную» и КЭМЗ через железнодорожный вокзал. Это 24 километра путей и 26 остановок.

Трамвай №10: когда начнется реконструкция и сколько продлится

Масштабная реконструкция стартует уже с 20 июня и коснется всего маршрута. Будут модернизированы все элементы трамвайной линии: от замены путей до увеличения количества тяговых подстанций с трех до пяти.

Работы по обновлению инфраструктуры маршрута трамвая №10 займут несколько лет и продлятся до 2030 года. Для удобства их разделят на шесть этапов. Первый начнется 20 июня 2026 года с центра города - участка от пересечения проспекта Ленина и улицы Дзержинского в сторону железнодорожного вокзала.

Какие изменения ждут горожан с 20 июня 2026 года

На участке проспекта Ленина от улицы Дзержинского до проспекта Кузнецкого сузят проезжую часть: автомобили будут двигаться по одной полосе в каждом направлении. Из-за ограничений возможны заторы, поэтому мэрия заранее просит горожан выбирать альтернативные маршруты объезда этого участка.

Фото: администрация г. Кемерово.

Из маршрутов трамваев №3, №5, №8, №10 полностью исключат привычный центральный участок пути от остановки «КЭМЗ» по улицам Дзержинского, Ноградской и проспекту Ленина до железнодорожного вокзала.

Как будут ходить трамвай №10 и трамвай №3 с 20 июня 2026

Трамваи №3 и №10 будут курсировать со стороны Рудничного района только до остановки «КЭМЗ».

Фото: администрация г. Кемерово.

Как будет ходить трамвай №5 с 20 июня 2026

Трамвай №5, следующий со стороны Южного, после железнодорожного вокзала будет идти напрямую по Кузнецкому проспекту до конечной станции «КЭМЗ», в обратном направлении - по тому же маршруту.

Фото: администрация г. Кемерово.

Как будет ходить трамвай №8 с 20 июня 2026

Трамвай №8, идущий со стороны КАО «Азот», будет доезжать по Кузнецкому проспекту до конечной остановки «КЭМЗ», в обратном направлении - по тому же маршруту.

Фото: администрация г. Кемерово.

Маршрут трамвая №1 на данном этапе остается без изменений.

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