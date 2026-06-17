В Кузбассе пропала 9-летняя девочка

Фото: «ЛизаАлерт Кузбасс».

В Промышленновском округе пропала без вести 9-леняя Алена Вытоптова. Ориентировку с приметами ребенка опубликовали в соцсетях волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт Кузбасс».

Девочку ищут со вчерашнего дня: 16 июня она не вернулась с прогулки.

Приметы ребенка: рост 135 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые. Была одета в розовый топик, черные брюки и кроссовки.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Алены или готов оказать помощь в ее поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее мы писали, что в Кузбассе экс-чиновник осужден за халатность при расселении аварийного жилья.