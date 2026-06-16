В Кузбассе экс-чиновник осужден за халатность при расселении аварийного жилья. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Таштагольский городской суд Кемеровской области 16 июня 2026 года вынес приговор бывшему заместителю главы Таштагольского муниципального района по строительству и дорожному хозяйству. Его обвиняли в халатности. Об этом сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Установлено, что чиновник, занимая свою должность, должен был организовывать и контролировать работы по строительству и расселению аварийного жилья. Также он отвечал за включение домов в региональные программы переселения.

В июне 2025 года администрация района получила поручение выявить аварийные многоквартирные дома, признанные таковыми после 2017 года, и передать информацию в профильное министерство для включения в региональную программу переселения на 2025-2026 годы. Однако чиновник не организовал эту работу и не контролировал ее исполнение.

В результате 57 аварийных домов не были включены в программу переселения граждан из аварийного жилья. Подсудимый полностью признал свою вину и согласился на рассмотрение дела в особом порядке. Суд назначил ему штраф в размере 100 000 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что в Кемерове с 20 июня начнется реконструкция трамвайного маршрута №10, а также в Кемерове отремонтируют общежитие медуниверситета.