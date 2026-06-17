В Кемерове неизвестные подожгли тополиный пух в Комсомольском парке

Тополиный пух загорелся в Комсомольском парке.

В Кемерове неизвестные пироманы подожгли тополиный пух в Комсомольском парке. Об этом «КП-Кемерово» сообщил очевидец.

По его словам, огонь разгорелся рано утром 17 июня в парке напротив детской поликлиники на улице Тухачевского, 4. На кадрах видно, как пламя быстро распространяется по территории. Очевидец снял возгорание на видео, а также сообщил о случившемся в МЧС. На данный момент неизвестно, потушен ли огонь.

Тополиный пух загорелся в Комсомольском парке в Кемерове

Напомним, что в МЧС призывают не поджигать тополиный пух, так как огонь может легко перекинуться на деревья и дома.

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