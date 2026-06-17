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НовостиЧто происходит17 июня 2026 0:56

В Кузбассе мужичина придумал захват заложников, чтобы привлечь внимание к протекающей трубе

В Кузбассе мужичина выдумал захват заложников
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке 54-летнего мужчину привлекли за ложный вызов специализированных служб. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В доме горожанина произошел потоп, однако обращения в различные службы с жалобами на протекающую трубу, не помогли. Тогда, выпив, мужчина решил вызвать полицию, думая, что это поможет привлечь вынимание к его проблеме. Он позвонил в единую диспетчерскую службу «112» и сообщил, будто удерживает заложников в своем доме, имеет оружие и просит для выкупа более 70 000 рублей.

На новокузнечанина составили административный протокол по ст. 19.13 КоАП РФ «Заведомо ложный вызов специализированных служб». Санкции предусматривают штраф до 1 500 рублей.

Ранее мы писали, что в Кузбассе пропала 9-летняя девочка, а также в Кемерове с 20 июня начнется реконструкция трамвайного маршрута №10 - что изменится для горожан.