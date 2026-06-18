В Кузбассе возбуждено уголовное дело после исчезновения 9-летней девочки

Фото: архив КП. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Промышленновском округе возбуждено уголовное дело после исчезновения 9-летней Алены Вытоптовой. Об этом «КП-Кемерово» сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Школьница пропала в деревне Уфимцево 16 июня. По словам местных жителей, она отправилась гулять к реке. С тех пор ее никто не видел.

Сейчас на месте работают правоохранительные органы, спасатели и волонтеры, в том числе кинолог с собакой и специалисты водного направления из Новосибирской области. Также девочку ищут с воздуха - с помощью беспилотников.

Ранее мы писали, что волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт Кузбасс» попросили помощи в поисках Алены Вытоптовой.