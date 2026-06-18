Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей девочки в Кузбассе

Фото: ЛизаАлерт Кузбасс.

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт Кузбасс» попросили помощи в поисках пропавшей в Промышленновском округе 9-летней девочки.

Алена Вытоптова из деревни Уфимцево исчезла 16 июня. С тех пор ее поиски не прекращаются ни на минуту. К ним подключились добровольцы отряда «ЛизаАлерт», в том числе кинолог с собакой и специалисты водного направления из Новосибирской области. Ищут девочку и с воздуха - с помощью беспилотников.

Сегодня волонтеры попросили помощи кузбассовцев.

«Нам нужна ваша помощь, нам очень нужны люди на поиски в близи водоема. Если вы никогда не принимали участие в поисковых мероприятиях, но можете приехать — мы будем вам очень благодарны. На месте вас встретят и всё подробно объяснят», - сказано в сообщении «ЛизаАлерт».

Связаться с представителям отряда можно во «ВКонтакте».

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