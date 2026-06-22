Жителей Кемерова позвали послушать живую музыку и потанцевать

Фото: ДК им. 50-летия Октября.

В Кемерове заработали летние музыкальные площадки. Жителей зовут послушать живую музыку и потанцевать.

Музыкальные площадки будут работать каждое воскресенье на площади перед театром драмы (с 18:00 до 19:00) и в линейном парке бульвара Строителей (с 19:30 до 20:30).

Для горожан выступят духовой оркестр «Ритмы юности» ДК им. 50-летия Октября, Губернаторский хор «Утро». При хорошей погоде танцевальные вечера устроят студия танца «Street Dance» и клуб исторического танца «Сюита».

График работы летних площадок опубликован на сайте администрации города.

Ранее мы писали, что Кузбасс присоединился к мемориальной акции «Свеча Памяти».