Кузбасс присоединился к мемориальной акции «Свеча Памяти».

21 июня, в канун Дня памяти и скорби, кузбассовцы зажгли десятки тысяч свечей в память о павших на фронтах Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Акция «Огненные картины войны» партии «Единая Россия» стала частью общего события. В Кемерове волонтеры сложили из огоньков звезду и надпись «КуZбасс помнит». В Междуреченске, Ленинске-Кузнецком, Анжеро-Судженске и Прокопьевске также зажглись памятные символы. А в Новокузнецке появилась картина, объединившая солдата Победы с современным российским военнослужащим.

Ранее мы писали, что в Кемерове началась модернизация трамвайного маршрута №10, а также стартовала приемная кампания в вузах и колледжах.