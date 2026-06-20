В Кузбассе стартовала приемная кампания в 18 вузах и 55 колледжах.

В Кузбассе началась приемная кампания в учреждения высшего и среднего профессионального образования. Свои двери для абитуриентов открыли 18 вузов и 55 колледжей региона.

О старте кампании напомнил губернатор Кузбасса Илья Середюк. В своих соцсетях он особо отметил КузГТУ, с которым у него связаны личные воспоминания: глава региона поступил в вуз в 1992 году.

Илья Середюк рассказал, что еще в детстве мечтал стать инженером, посещал подготовительные курсы и испытал большую радость, увидев свою фамилию в списках на зачисление. По словам губернатора, университет дал ему не только профильные знания, но и важные жизненные навыки - умение учиться, развиваться и не останавливаться на достигнутом.

Глава региона поблагодарил педагогов Кузбасса за их труд и пожелал абитуриентам сделать правильный выбор будущей профессии.

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