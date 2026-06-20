Солист хора и артистка оркестра сыграли свадьбу в Филармонии Кузбасса

Фото: соцсети Филармонии Кузбасса.

Солист губернаторского камерного хора Петр Мальченко и артистка губернаторского камерного оркестра Алена Федорова сыграли свадьбу в Филармонии Кузбасса имени Б.Т. Штоколова. Также молодожены провели свадебную фотосессию.

Петр поделился, как волновался, делая предложение своей возлюбленной на концерте.

«Потому что там вроде как бы и пытался подготовить слова, а все равно. Невозможно было выдавить из себя из-за вот этого волнения. Когда выходишь даже сольно на сцену, гораздо проще, чем делать предложение, если честно», - сообщил Петр Мальченко в соцсетях Филармонии Кузбасса.

Алена призналась, что не ожидала предложения от своего возлюбленного. Молодожены также рассказали, что их вдохновило при выборе свадебных нарядов.

«Мой любимый цвет - это изумрудный. Он идеально подходит к моим глазам, олицетворяет собой природу, траву, красоту. И также это любимый цвет Петра - это зеленый. И когда я увидела это платье, я решила, что оно просто идеальное», - рассказала невеста.

Ранее мы писали, что пропавшую в Кузбассе 9-летнюю девочку нашли погибшей, а также перед судом предстанет мужчина, задушивший семейную пару 14 лет назад.