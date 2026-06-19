Пропавшую в Кузбассе 9-летнюю девочку нашли погибшей

Фото: ЛизаАлерт.

Девятилетнюю девочку, которая пропала три дня назад в деревне Уфимцево Промышленновского округа, нашли погибшей. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт Кузбасс»

16 июня школьница ушла на прогулку и не вернулась. Девочку искали правоохранители, несколько десятков добровольцев поискового отряда «Лиза Алерт», а также местные жители. В поисках были задействованы кинологи с собаками, специалисты по поискам на воде из Новосибирска и беспилотники.

Накануне вечером тело девочки нашли в реке в окрестностях деревни.

Ранее мы писали, что в Анжеро-Судженске 17-летнего подростка задержали за поджог полицейской машины по указке куратора.