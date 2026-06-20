В Кемерове началась модернизация трамвайного маршрута №10

Специалисты приступили к демонтажу трамвайного полотна. Фото: администрация города Кемерово.

В Кемерове стартовала модернизация трамвайного маршрута №10. На участке проспекта Ленина от Дзержинского до Чкалова установили блоки, ограничивающие движение, нанесли временную разметку и отключили контактную сеть. Об этом сообщает администрация города.

Утром специалисты приступили к демонтажу трамвайного полотна. Глава города Дмитрий Анисимов сообщил, что модернизация маршрута №10 - это масштабный проект, который продлится до 2030 года. Сегодня начинается первый этап работ. Вся инфраструктура, связанная с маршрутом №10, будет обновлена.

Проспект Ленина не будет полностью перекрыт - автомобили продолжат движение по одной полосе в каждую сторону. Схемы движения трамваев изменятся.

Можно ознакомиться с временными схемами движения трамваев №10, 3, 5 и 8. Трамвай №1 будет ходить по привычному маршруту. Специалисты кемеровского центра организации дорожного движения и управления транспорта будут следить за ситуацией на ремонтируемом участке и вносить необходимые корректировки.

Решение о модернизации трамвайного маршрута №10 было принято на выездном штабе губернатора Кузбасса Ильи Середюка несколько дней назад.

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