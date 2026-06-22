Фото: пресс-служба АПК.

Сегодня, 22 июня, в Кемерове возложили цветы к Мемориалу славы воинов кузбассовцев, павших за Родину в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие губернатор Илья Середюк, представители власти, духовенства, ветераны и юнармейцы.

«Мы склоняем головы перед памятью миллионов солдат, офицеров, тружеников тыла, узников концлагерей, детей войны — всех, кто приближал Победу, порой ценой собственной жизни. Наш долг — сохранить правду о тех событиях, передать память о подвиге поколения победителей нашим детям и внукам. Пока мы помним — герои живы в наших сердцах», — отметил глава региона.

Памятные акции проходят не только в областной столице, но и по всему Кузбассу. Накануне жители региона зажгли десятки тысяч свечей в память о павших на фронтах Великой Отечественной войны.