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НовостиОбщество22 июня 2026 7:23

В Кемерове возложили цветы к Мемориалу славы воинов-кузбассовцев

В Кузбассе почтили память героев Великой Отечественной войны
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: пресс-служба АПК.

Фото: пресс-служба АПК.

Сегодня, 22 июня, в Кемерове возложили цветы к Мемориалу славы воинов кузбассовцев, павших за Родину в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие губернатор Илья Середюк, представители власти, духовенства, ветераны и юнармейцы.

«Мы склоняем головы перед памятью миллионов солдат, офицеров, тружеников тыла, узников концлагерей, детей войны — всех, кто приближал Победу, порой ценой собственной жизни. Наш долг — сохранить правду о тех событиях, передать память о подвиге поколения победителей нашим детям и внукам. Пока мы помним — герои живы в наших сердцах», — отметил глава региона.

Памятные акции проходят не только в областной столице, но и по всему Кузбассу. Накануне жители региона зажгли десятки тысяч свечей в память о павших на фронтах Великой Отечественной войны.