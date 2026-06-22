В Новокузнецке сократили вредные выбросы в атмосферу более чем на треть

Фото: минприроды Кузбасса.

Согласно официальным отчетам о реализации федерального проекта «Чистый воздух» в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», в Новокузнецке зафиксированы значительные успехи в улучшении качества атмосферы.

Программа, стартовавшая в городе в 2019 году, позволила кардинально изменить экологическую ситуацию. По сравнению с базовыми показателями 2017 года, объем опасных загрязняющих выбросов в городе сократился на 34,2%, что эквивалентно почти 35,7 тысячи тонн вредных веществ.

Такой результат стал возможен благодаря масштабному финансированию: из федерального бюджета на эти цели выделили около 6,5 миллиарда рублей, а сами промышленные предприятия инвестировали в модернизацию производств более 22,4 миллиарда рублей.

Кроме того, в городе полностью обновили систему экологического мониторинга: теперь данные со стационарных автоматических постов транслируются на городские светодиодные экраны в режиме реального времени.

Ранее мы писали, что в Кузбассе умер мальчик, оставленный в машине на солнце, а еще экс-главу правительства Кузбасса Телегина приговорили к 12 годам колонии.