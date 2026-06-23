В Кузбассе появится новое звание «Заслуженный учитель Кузбасса»

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе появится почетное звание «Заслуженный учитель Кузбасса» - ежегодно этой награды будут удостаиваться не более пяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Новое звание станет самым высоким в системе поощрений педагогов региона. Оно будет присваиваться учителям, которые трудятся в школах не менее 15 лет и внесли значительный вклад в обучение детей. Это должно быть подтверждено наличием у педагога звания «Почетный учитель Кузбасса» и наград федерального и регионального уровня.

«Нам важно, чтобы педагогическое сообщество региона развивалось, рос престиж учительской профессии. Потому что только хорошо мотивированные учителя и преподаватели, которые действительно любят свою работу и горят своим делом, смогут подготовить сильных специалистов для кузбасской экономики», - сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Сейчас разрабатывается необходимая нормативно-правовая база для учреждения награды.

Ранее мы писали, что бывший председатель правительства Кузбасса не признал вину по делу о мошенничестве на 72 млн рублей, а также в Новокузнецке сократили вредные выбросы в атмосферу более чем на треть.