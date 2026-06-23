Власти Кузбасса ищут подрядчика для спасения города от подтоплений

Фото: архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Власти Беловского городского округа объявили о поиске подрядчика для разработки проекта масштабной системы инженерной защиты от подтоплений. Это следует из конкурсной документации на портале госзакупок.

На эти цели из бюджета готовы направить 147,5 миллиона рублей.

Необходимость строительства защитных сооружений возникла после многочисленных обращений местных жителей, жаловавшихся на высокий уровень грунтовых вод, которые затапливают жилые дома и приусадебные участки.

Победителю электронного аукциона, заявки на который принимаются до 30 июня, предстоит провести детальные инженерные изыскания и подготовить рабочую документацию. На выполнение всех предпроектных работ подрядной организации отводится ровно шесть месяцев с момента заключения контракта.

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