В Кемерове машина сбила велосипедистку на пешеходном переходе

Фото: Госавтоинспекция Кузбасса.

В Кемерове 37-летняя велосипедистка нарушила правила дорожного движения и оказалась под колесами иномарки. Об инциденте рассказали в Госавтоинспекции Кузбасса.

Авария произошла на улице Рукавишникова. Водитель велосипеда не спешилась при переходе дороги по «зебре», в результате автомобилистка за рулем «Тойота Витс» не успела затормозить и сбила ее. Водитель велосипеда получила травмы.

В ГАИ напомнили, что велосипед – это транспортное средство, его водитель является полноценным участником дорожного движения и обязан соблюдать правила. В частности, при пересечении проезжей части необходимо спешиваться.

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