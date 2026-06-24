Экспорт угля из Кузбасса вырос на 13,5% за два месяца

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Благодаря увеличению внешнего спроса угольные компании Сибири и Дальнего Востока увеличили добычу и отгрузку угля. В частности, экспорт угля из Кузбасса в марте-апреле вырос на 13,5% после трех месяцев снижения. Положительная тенденция была отмечена в июньском докладе Банка России «Региональная экономика».

«Представители отрасли связывают эту динамику прежде всего с увеличением поставок на экспортных направлениях: конфликт на Ближнем Востоке и повышенный интерес к энергоносителям привели к увеличению спроса и цен на кузбасский уголь. Кроме того, ряд угольных компаний региона получили рассрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых, что позволило перенаправить часть средств на операционные расходы», — отмечает управляющий Отделением Сергей Драница.

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