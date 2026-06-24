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НовостиЭкономика24 июня 2026 8:48

Экспорт угля из Кузбасса вырос на 13,5% за два месяца

Банк России: угольщики Кузбасса увеличили производство и экспорт
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

Благодаря увеличению внешнего спроса угольные компании Сибири и Дальнего Востока увеличили добычу и отгрузку угля. В частности, экспорт угля из Кузбасса в марте-апреле вырос на 13,5% после трех месяцев снижения. Положительная тенденция была отмечена в июньском докладе Банка России «Региональная экономика».

«Представители отрасли связывают эту динамику прежде всего с увеличением поставок на экспортных направлениях: конфликт на Ближнем Востоке и повышенный интерес к энергоносителям привели к увеличению спроса и цен на кузбасский уголь. Кроме того, ряд угольных компаний региона получили рассрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых, что позволило перенаправить часть средств на операционные расходы», — отмечает управляющий Отделением Сергей Драница.

Ранее мы писали, что опубликована полная программа фестиваля «Динотерра-2026» в Кузбассе, а также в Новокузнецке аттракцион дал сбой во время катания людей.