В Кузбассе ушел со двора и пропал двухлетний малыш

Фото: архив КП. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Плотниково полицейские меньше, чем за час нашли пропавшего двухлетнего малыша. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мальчик во время прогулки ушел со двора и не вернулся домой. Мама сразу же обратилась в полицию. Была организована поисковая операция, и в итоге силовики нашли малыша на территории автозаправочной станции. Противоправных действий в отношении ребенка не совершалось.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что опубликована полная программа фестиваля «Динотерра-2026» в Кузбассе, а также в Новокузнецке аттракцион дал сбой во время катания людей.