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НовостиЧто происходит24 июня 2026 9:24

В Кузбассе ушел со двора и пропал двухлетний малыш

В Промышленновском округе полицейские меньше, чем за час нашли пропавшего ребенка
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Плотниково полицейские меньше, чем за час нашли пропавшего двухлетнего малыша. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мальчик во время прогулки ушел со двора и не вернулся домой. Мама сразу же обратилась в полицию. Была организована поисковая операция, и в итоге силовики нашли малыша на территории автозаправочной станции. Противоправных действий в отношении ребенка не совершалось.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

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