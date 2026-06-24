В Кузбассе водитель насмерть сбил женщину на «зебре» и скрылся

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Киселевске полицейские нашли водителя, скрывшегося после смертельного ДТП, и завели на него уголовное дело. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Авария произошла на улице Краснокаменской. Автомобилист сбил женщину на «зебре» и скрылся. Пострадавшая от полученных травм скончалась до приезда скорой помощи.

Силовики установили номер государственного регистрационного знака, цвет и марку машины, а затем вышли и на самого виновника ДТП – им оказался 22-летний молодой человек. Он признался, что после аварии оставила принадлежащий ему «ВАЗ-2107» в поле, а номера снял и выбросил в канаву.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». На время следствия его заключили под стражу.

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