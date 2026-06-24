Следком начал поверку после исчезновения мужчины на сапборде в Кузбассе

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП
Следком Кузбасса начал доследственную поверку после исчезновения мужчины в Междуреченске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
55-летний кузбассовец отправился плавать на сапборде на озеро Бирюзовое и перестал выходить на связь. Последний раз его видели на водоеме 21 июня.
Сейчас в поисках мужчины участвуют следователи и криминалисты, сотрудники полиции и МЧС, а также волонтеры.
Специалисты регионального СКР устанавливают все обстоятельств исчезновения мужчины. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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