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НовостиЧто происходит24 июня 2026 11:02

Следком начал поверку после исчезновения мужчины на сапборде в Кузбассе

Пропавшего мужчину ищут четвертый день на озере Бирюзовое в Междуреченске
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Следком Кузбасса начал доследственную поверку после исчезновения мужчины в Междуреченске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

55-летний кузбассовец отправился плавать на сапборде на озеро Бирюзовое и перестал выходить на связь. Последний раз его видели на водоеме 21 июня.

Сейчас в поисках мужчины участвуют следователи и криминалисты, сотрудники полиции и МЧС, а также волонтеры.

Специалисты регионального СКР устанавливают все обстоятельств исчезновения мужчины. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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