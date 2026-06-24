Роспотребнадзор Кузбасса назвал пляжи, где можно купаться

Фото: архив КП. Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты управления Роспотребнадзора Кузбасса назвали пляжи, где можно купаться этим летом. Пробы воды и почвы в этих местах соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.

Так, в список разрешенных по данным на 16 июня попали следующие зоны отдыха у воды:

- пгт. Крапивинский, в районе ООО «Агролес», р. Томь (в районе ул. Пятаковича, д.19в);

- пгт. Зеленогорский, в районе Бартеновка-2, р. Томь;

- р. Томь в районе п. Березовка;

- река «Кармак» пляж, м.о. Прокопьевский п. Красная Поляна;

- пруд «Весенний» у пляжа, м.о. Прокопьевский, с Большая Талда;

- пляж "Беловский" – пгт. Инской Беловское водохранилище;

- бухта "Ассоль" – пгт. Инской Беловское водохранилище;

- пляж «Золотые пески»,

– д. Коротково Беловское водохранилище;

- зона отдыха "ТУРБАЗА ГРУ", р. Талмовая, г. Гурьевск, Гурьевский м.о;

- городской пляж в районе кинотеатра "Кузбасс", р. Уса, г. Междуреченск, Междуреченский м.о.

Всего сотрудники ведомства исследовали 36 проб воды на санитарно-химические показатели, 47 проб - на микробиологические, 12 - на вирусологические и 31 - на паразитологические. Также в местах купания была взята 21 проба почвы.

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