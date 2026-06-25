Жителя Кемерова отправили за решетку на 8 лет за диван с незаконным «наполнителем»

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В Кемерове вынесен приговор 56-летнему мужчине по делу о незаконном обороте наркотических средств. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В 2019 году сбытчик купил партию товара и расфасовал его, чтобы затем продать. Спрятал зелье в диван, а также оборудовал тайник в ванной комнате. Но довести свой план до конца не успел, так как был задержан полицейскими. Наркоторговец вину не признал

Суд приговорил мужчину в 8,5 годам колонии строгого режима.

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