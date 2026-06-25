В Кузбассе воплотят в жизнь 50 новых проектов по благоустройству

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе до конца года воплотят в жизнь 50 новых проектов по благоустройству, предложенных жителями в рамках программы «Твой Кузбасс – твоя инициатива». Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

В городах и селах будут созданы современные спортивные и детские площадки, приведены в порядок зоны отдыха и памятные места, отремонтированы социально значимые объекты.

«Благодаря проекту «Твой Кузбасс — твоя инициатива» сами жители получают возможность определять, каким станет облик их городов и поселков. Люди не только выбирают объекты, но и вносят свой вклад в софинансирование, контролируют качество выполнения работ. Такой подход доказывает свою эффективность — Кузбасс уже входит в десятку лучших регионов России по развитию инициативного бюджетирования», — отметил губернатор Илья Середюк.

Ранее мы писали, что в Новокузнецке отремонтируют акушерское отделение №3, закрытое в период пандемии, а также опубликована полная программа фестиваля «Динотерра-2026» в Кузбассе.