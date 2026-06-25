Опекуншу из Кузбасса уличили в хищении 1,5 миллионов у подопечных детей

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В Кузбассе перед судом предстанет жительница Таштагола, похитившая у приемных детей 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области и прокуратуре Кузбасса.

Женщина обвиняется по статье о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Она воспользовалась тем, что имела доступ к счетам двух детей, опекуном которых являлась. В прошлом году она перевела деньги подопечных на личный банковский счет, а затем на счет сестры. На допросе жительница Таштагола пояснила, что дала средства родственнице в долг и рассчитывала на возврат.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

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