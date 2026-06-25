В Кузбассе 1 сентября откроют новую школу с бассейном

Фото: пресс-служба АПК.

В Калтане 1 сентября откроют новую школу на тысячу учащихся. В здании будет бассейн, три спортивных зала, а также двухэтажная библиотека. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Здание готово уже на 87%. Сейчас завершается устройство фасада, монтаж инженерных систем, отделка внутренних помещений и входных зон. Также подрядчик приступил к благоустройству территории.

Школа будет иметь естественно-научный и технологический профиль. Кабинеты физики, химии и биологии оснастят современным оборудованием. Предусмотрены зоны гидропоники и аэропоники, кабинеты робототехники, а также лаборатория моделирования и прототипирования. Также в школе будет работать телестудия с внутренним вещанием.

«Обеспечить комфортные и безопасные условия для обучения юных кузбассовцев — принципиально важная задача для всей социальной политики региона. Новая школа в Калтане — это не просто стены и парты, а современная среда, которая поможет в целом повысить стандарты качества обучения наших детей. Будем и дальше создавать лучшие условия для того, чтобы ребята могли получать новые знания, развиваться физически и творчески», — отметил Илья Середюк.

Объект реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» и региональной госпрограммы «Развитие системы образования Кузбасса».

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