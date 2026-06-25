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НовостиЧто происходит25 июня 2026 9:36

В Кузбассе мужчине ограничили свободу из-за звонка в полицию

Пьяный житель Кузбасса сообщил в полицию о готовящемся взрыве
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Новокузнецка осужден за ложное сообщение о готовящемся взрыве. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

В марте этого года мужчина выпил и от нечего делать набрал номер «112», а затем сообщил оператору о намерении взорвать подъезд жилого дома. На место срочно приехали сотрудники полиции и экстренных служб, но никаких опасных предметов не обнаружили.

Суд приговорил новокузнечанина к 6 месяцам ограничения свободы.

Ранее мы писали, что в Новокузнецке отремонтируют акушерское отделение №3, закрытое в период пандемии, а также опубликована полная программа фестиваля «Динотерра-2026» в Кузбассе.