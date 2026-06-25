В Кузбассе 27 июня запретят продавать алкоголь

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В субботу, 27 июня, в Кузбассе будет запрещена розничная продажа алкоголя. Об этом предупредили в минпромторге.

Ограничения вводятся в связи с проведением выпускных вечеров в школах. По областному закону в этот день в магазинах нельзя продавать спиртное, в том числе пиво. Запрет на распространяется на кафе и рестораны.

За нарушение для должностных и юридических лиц предусмотрены штрафы от 20 тысяч до 40 тысяч рублей и от 100 тысяч до 300 тысяч рублей соответственно.

Ранее мы писали, что в Новокузнецке отремонтируют акушерское отделение №3, закрытое в период пандемии, а также опубликована полная программа фестиваля «Динотерра-2026» в Кузбассе.