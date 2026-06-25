В Кузбассе бродячая собака напала на 9-летнего мальчика

Фото: архив КП. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В деревне Мозжуха 9-летнего мальчика покусала бездомная собака. Кузбасские следком и прокуратура начали проверки по факту случившегося.

Как рассказали родные ребенка в соцсетях, инцидент произошел на переулке Школьной в районе школы и парка с детской площадкой, где всегда гуляет много детей. Огромная собака набросилась на ребенка, и трое взрослых с трудом смогли ее отогнать. В итоге мальчику были причинены телесные повреждения.

Сейчас следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Прокуратура поставила на контроль результаты проверки.

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