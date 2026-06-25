Лучшие кардиологи страны съехались в Кузбасс для обмена опытом

Фото: пресс-служба АПК.

Лучшие кардиологи страны съехались в Кузбасс для участия в научной конференции, посвященной 85-летию академика Леонида Барбараша. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

В течение двух дней ведущие специалисты будут обмениваться практическими наработками и научными исследованиями. Особое внимание уделят современным технологическим решениям в повседневной кардиологической практике. Площадки будуто организованы одновременно на шести площадках Кузбасского кардиологического кластера.

«Имя академика Леонида Семеновича Барбараша неразрывно связано с развитием кардиологии в нашем регионе. Под его непосредственным руководством начала развиваться мощная научно-производственная база, которая сегодня сделала Кузбасс одним из ведущих центров высоких медицинских технологий в стране. Наши специалисты создают клапаны сердца и сосудов, которые по качеству превосходят лучшие зарубежные аналоги. Кузбасские хирурги выполняют операции высочайшего уровня сложности, в том числе пересадку сердца. А открытие филиала кардиоцентра в Новокузнецке сделало высокотехнологичную помощь доступной для жителей обеих городских агломераций», — подчеркнул губернатор Илья Середюк.

Ранее мы писали, что в Новокузнецке отремонтируют акушерское отделение №3, закрытое в период пандемии, а также опубликована полная программа фестиваля «Динотерра-2026» в Кузбассе.