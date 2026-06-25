В кемеровском театре установят поворотную сцену

Фото: Антон Мелентьев, Дмитрий Ярощук | Газета «Кемерово».

На сцене кемеровского Театре для детей и молодежи установят поворотный круг с компьютерной системой управления. Об этом сообщили в городской администрации.

Новая техника даст возможность режиссеру быстрее сменять объемные декорации, при этом делать это плавно и бесшумно.

Также не сцене уложат новое прочное покрытие, на которое уйдет около 9 кубометров леса - древесину уже приготовили, она находится в сушке.

«Сейчас строители готовят основание под поворотный круг, в ближайшее время приступят к сценическому электроснабжению. Механизм привезут из Москвы уже в июле, специалисты сразу начнут его настройку», - сообщили в мэрии.

Напомним, что в здании театра идет капитальный ремонт. Меняют не только сцену, но и окна, двери, а также делают инженерные работы и внутреннюю отделку, обновляют фасад.

В программу ремонта здание театра вошло два года назад благодаря реализации национального проекта «Культура».

Театр откроет свои двери уже этой осенью.

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