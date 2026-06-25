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НовостиОбщество25 июня 2026 11:17

Названы хэдлайнеры фестиваля НЕБОФЕСТ в Кемерове

На НЕБОФЕСТ в Кемерове выступят группы «Братья Грим» и «Ундервуд»
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Небофест / ВКонтакте.

Фото: Небофест / ВКонтакте.

Организаторы фестиваля НЕБОФЕСТ назвали музыкальных хэдлайнеров этого года.

На сцене аэродрома «Кемерово-Северный» выступят четыре коллектива: группы «Братья Грим», «Ундервуд» и REFLEX, а также молодая исполнительница Соня Круглина с проектом «Сестренка».

Напомним, что главная особенность «НЕБОФЕСТА» - парашютная программа. Гости смогут увидеть прыжки лучших спортсменов страны, сами прыгнуть в тандеме или попробовать себя в виртуальной реальности. Также мастер-классы проведут спортивные федерации региона.

Фестиваль пройдет 16 августа на аэродроме «Кемерово-Северный». Вход бесплатный.

Ранее мы писали, что в Новокузнецке отремонтируют акушерское отделение №3, закрытое в период пандемии, а также опубликована полная программа фестиваля «Динотерра-2026» в Кузбассе.