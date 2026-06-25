Названы хэдлайнеры фестиваля НЕБОФЕСТ в Кемерове

Фото: Небофест / ВКонтакте.

Организаторы фестиваля НЕБОФЕСТ назвали музыкальных хэдлайнеров этого года.

На сцене аэродрома «Кемерово-Северный» выступят четыре коллектива: группы «Братья Грим», «Ундервуд» и REFLEX, а также молодая исполнительница Соня Круглина с проектом «Сестренка».

Напомним, что главная особенность «НЕБОФЕСТА» - парашютная программа. Гости смогут увидеть прыжки лучших спортсменов страны, сами прыгнуть в тандеме или попробовать себя в виртуальной реальности. Также мастер-классы проведут спортивные федерации региона.

Фестиваль пройдет 16 августа на аэродроме «Кемерово-Северный». Вход бесплатный.

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