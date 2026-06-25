Крематорий в Томске купила кузбасская компания

Фото: архив КП. Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Действующий крематорий в Томске перешел в собственность компании из Кемеровской области.

Как сообщает «КП-Томск», сделка была заключена на фоне крупного финансового скандала, связанного со строительством крематория в Кемерове. Один из соучредителей обвинил партнеров в хищении около 150 миллионов рублей при строительстве.

Томский крематорий работаете с 2022 года и провел за это время около 6,5 тысяч процедур. В последние месяцы объем услуг стабилизировался на уровне 150 операций ежемесячно, что составляет значительную долю от общей смертности в городе (около 675 человек).

Напомним, что в Кемерове строительство крематория пока не завершено. Мэр города ранее сообщал, что объект возводится за счет частных инвестиций, а также темп строительства замедлился из-за возникших трудностей, в частности, из-за повышения ключевой ставки.

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