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НовостиОбщество25 июня 2026 13:18

В Кузбассе сняли режим ЧС, введенный после разрушения дороги Бийск – Новокузнецк

Движение на трассе Бийск — Новокузнецк полностью восстановлено
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса".

Фото: ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса".

В Кузбассе отменили режим чрезвычайной ситуации, объявленный после обрушения дороги Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк. Об этом свидетельствует постановление губернатора Ильи Середюка от 25 июня.

В документ говорится, что режим ЧС отменен в связи с возобновлением движения по участку.

Напомним, что повреждение дорожного полотна на трассе Бийск - Мартыново - Кузедеево - Новокузнецк (186-187 км) произошло в апреле: дорога в буквальном смысле «поплыла». Губернатор объявил режим чрезвычайной ситуации регионального характера - этот статус позволяет максимально быстро задействовать все необходимые ресурсы, технику и средства РСЧС.

После обрушения был введен полный запрет на движение любого транспорта. В начале мая по участку открыли проезд для легковушек и автомобилей оперативных служб. С 3 июля восстановили движение для всех видов транспорта, в том числе автобусов и грузовых автомобилей.

Ранее мы писали, что в Новокузнецке отремонтируют акушерское отделение №3, закрытое в период пандемии, а также опубликована полная программа фестиваля «Динотерра-2026» в Кузбассе.