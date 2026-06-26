В Кузбассе пьяный водитель пытался скрыться от инспекторов в болоте

Фото: архив КП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Таштагольском районе полицейским пришлось 20 километров преследовать пьяного автомобилиста. Об инциденте рассказали в Госавтоинспекции Кузбасса.

В дежурную часть поступило сообщение о том, что по трассе Кузедеево-Мундыбаш-Таштагол едет нетрезвый водитель за рулем «ВАЗ 2114». Наряд ДПС отправился на место для проверки информации и попытался остановить автомобилиста, однако тот проигнорировал требование и увеличил скорость. Полицейские преследовали нарушителя более 20 километров, а когда автомобиль все-таки удалось остановить, водитель попытался скрыться бегством, а затем предпринял отчаянную попытку спрятаться от инспекторов в болоте.

Причиной необычного поведения автомобилиста стало состояние алкогольного опьянения – его подтвердило проведенное освидетельствование. Также выяснилось, что мужчина уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

В отношении нарушителя составили 22 административных материала, общая сумма штрафов может составить более 120 000 рублей.

Ранее мы писали, что мужчина пытался провезти в Кузбасс наркотики, прикрепив их к днищу машины.