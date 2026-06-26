Мужчина пытался провезти в Кузбасс наркотики, прикрепив их к днищу машины

Фото: архив КП. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские задержали наркокурьера, который привез в Кузбасс 3 килограмма синтетического наркотика. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

45-летнего жителя Мысков задержали на загородной трассе в ходе спецоперации. В иномарке драгдилера нашли три свертка с наркотиком – они были прикрепленные к днищу машины. Как оказалось, мужчине вез зелье из Екатеринбурга в Новокузнецк для дальнейшей продажи через сеть тайников.

На наркокурьера завели уголовное дело, максимальное наказание составляет 20 лет лишения свободы. Следствие будет ходатайствовать об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

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